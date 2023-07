Zeugen gesucht: Unbekannter klaut Handy aus Auto

Aus einem VW Golf, der auf dem Edeka-Kundenparkplatz in Königsmoos stand, ist ein Handy gestohlen worden.

Am Donnerstag ist aus einem geparkten Auto in Königsmoos ein Handy gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der VW Golf gegen 17.30 Uhr auf dem Kundeparkplatz des Edeka-Marktes in Königsmoos.

Handy aus Auto in Königsmoos gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich war das Auto nicht abgesperrt, sodass der Täter das Telefon ungehindert stehlen konnte. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)