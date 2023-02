Lastwagenfahrer mit über zwei Promille unterwegs

Ein Lastwagenfahrer fuhr auf der A 9 Schlangenlinien und dann auch noch gegen ein Verkehrsschild. Er fuhr einfach weiter, doch bei Wettstetten stoppte ihn die Polizei.

Einen betrunkenen Lastwagenfahrer zog eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt am Donnerstagabend bei Lenting aus dem Verkehr: Kurz vor 19.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord die Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers ein, dass ein in Schlangenlinien fahrender Lastwagen mit Anhänger auf der A 9 in Richtung München unterwegs sei. Das betreffende Gespann verließ an der Anschlussstelle Lenting die Autobahn. Wie die Polizei berichtet, kam es nach links von der Fahrbahn ab und kolliderte im Grünstreifen mit einem Verkehrszeichen.

Bei Wettstetten: Die Polizei entzog dem Lastwagenfahrer den Führerschein

Ohne sich um den Unfall zu kümmern setzte der 50-jährige Berufskraftfahrer aus Sachsen-Anhalt seine Fahrt in Richtung Hepberg fort. Kurz vor Wettstetten konnte der Unfallflüchtige durch eine nachfolgende Streife angehalten werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Daraufhin wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein eingezogen. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle wurde der Fahrer wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (AZ)