Autofahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Lkw schwer

Eine 27-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt ist bei Manching mit einem Sattelzug kollidiert. Wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte und welche Schaden entstand.

Eine 27-Jährige aus Ingolstadt fuhr am Mittwoch gegen 17.40 Uhr mit ihrem Auto aus Richtung Ingolstadt, Manchinger Straße, kommend, von der Staatsstraße 2335 in die B 16 ein, um nach links in Richtung Regensburg abzubiegen. Sie hätte hier die Vorfahrt achten müssen, berichtet die Polizei. Beim Einfahren stieß sie mit dem von links kommenden Sattelzug zusammen, dessen 30-jähriger Fahrer die Einmündung auf der B16 geradeaus in Richtung Neuburg überqueren wollte. Nach der Kollision, der Sattelzug stieß mit der linken Front gegen die linke Seite des Autos, kam das Auto von der Fahrbahn ab.

Unfall mit Lkw bei Manching: Sachschaden von 25.000 Euro

Die 27-Jährige wurde schwer verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus. Bei der Absicherung der Unfallstelle, diese musste bis zur Bergung des total beschädigten Autos für ungefähr 45 Minuten komplett gesperrt werden, unterstützte die Freiwillige Feuerwehr aus Manching. Es entstand ein Gesamtschaden von über 25.000 Euro. (AZ)