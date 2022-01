Neuburg

12:00 Uhr

2G in Fahrschulen: Viele im Raum Neuburg müssen Ausbildung pausieren

Plus Seit zwei Monaten dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene am Theorie- und Praxisunterricht teilnehmen. Doch gerade im ländlichen Raum ist für viele ein Führerschein wichtig. Was Lehrer und „Ausgebremste“ zu 2G sagen.

Von Michael Kienastl

So hat sich Sonja Speer den Beginn des neuen Jahres nicht vorgestellt. Eigentlich wäre die 17-Jährige kurz davor, ihren Führerschein zu bekommen und ab Mai – dann wird sie 18 – selbst Auto zu fahren. Wenn die auszubildende Schreinerin vom heimischen Oberhausen in ihre Berufsschule nach Eichstätt fährt, ist sie mit Bus und Bahn zwei Stunden unterwegs – einfach. Mit dem Auto könnte sie die knapp 30 Kilometer in einem Viertel der Zeit zurücklegen.

