Neuburg

vor 32 Min.

Ameos Klinik Neuburg: Neuer Klinikbereich hat einen Chefarzt

Christian Berberich (Mitte) ist der Chefarzt der neuen Akut- und Notfallklinik am Ameos Krankenhaus in Neuburg. Mit zu seinem Team gehört Raik Thiemke, der pflegerische Leiter in der Notaufnahme. Die stellvertretende Direktorin der Ameos Klinik St. Elisabeth, Ann-Kathrin Schmidt, freut sich über die Entscheidung des 43-Jährigen, die für beide Seiten ein Glücksfall sei.

Plus Christian Berberich leitet die im Januar am Ameos Krankenhaus neu gegründete Klinik für Akut- und Notfallmedizin. Mit ihm wurde ein anerkannter Experte gefunden.

Von Manfred Rinke

Es tut sich was auf den Chefsesseln der Ameos Klinik St. Elisabeth in Neuburg. Neben Dr. Daniel Vilser als neuer Leiter der Kinderklinik trat auch Christian Berberich sein Amt als Chefarzt an. Er führt die Anfang des Jahres neu gegründete Klinik für Akut- und Notfallmedizin. Damit will Ameos den gestiegenen Anforderungen an die Notfallbehandlung im Krankenhaus gebührend Rechnung tragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

