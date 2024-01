Neuburg

vor 18 Min.

Da geht's um die Wurst: Metzger und Ex-Chef treffen sich vor Gericht

Buchstäblich um die Wurst ging es bei einer Verhandlung am Arbeitsgericht in Ingolstadt. Ein Metzger hatte gegen seinen ehemaligen Chef geklagt und Lohnzahlungen aus dem vergangenen Jahr gefordert.

Plus Ein Metzger hat vor dem Arbeitsgericht in Ingolstadt gegen seinen ehemaligen Chef geklagt. Der Mann fordert einige tausend Euro Lohn. Am Ende gab es einen Vergleich.

Von Luzia Grasser

Mehr als 15 Jahre war ein Mann bei einer Metzgerei im Kreis Neuburg-Schrobenhausen beschäftigt. Jetzt trafen der Metzger und sein ehemaliger Chef am Arbeitsgericht in Ingolstadt aufeinander. Es ging um einige tausend Euro Gehalt, die der Kläger vom einstigen Inhaber der Metzgerei gefordert hat, und um die Frage, wie intensiv sich ein Mitarbeiter nach einer Kündigung um einen neuen Job bemühen muss. Am Ende einigten sich beide Parteien auf einen Vergleich.

Die Traditionsmetzgerei wurde von einem anderen Unternehmen übernommen

Die Metzgerei war ein Traditionsunternehmen, doch nach Jahrzehnten hatte sich der Inhaber entschieden, den Betrieb aufzugeben. Zu viel Arbeit, zu viel Bürokratie, zu wenig Fachkräfte. Zuletzt gab es neben den Mitarbeitenden, die hinter der Theke standen, noch sieben Metzger. Sie alle wollte der neue Inhaber, der mehrere Filialen in der Region betreibt, übernehmen.

