Wie sich zwei Neuburger 2022 einen Lebenstraum erfüllten

2022 war ein Krisenjahr. Doch es gibt auch positive Geschichten. So wie die von zwei Neuburgern, die sich mit einem besonderen Konzert in Dublin einen Lebenstraum erfüllten.

Die Nachrichtenlage im Jahr 2022 war alles andere als erfreulich. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation – angesichts solcher Meldungen fällt es wohl vielen schwer, sich auf das Positive zu besinnen. Doch es gibt sie, die großen und kleinen Dinge im Alltag, die uns trotz allem auch im vergangenen Jahr ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Von einem solchen Erlebnis kann der Neuburger Benjamin Machel berichten.

"Seit 1997 bin ich großer Fan des in Deutschland wenig bekannten Countrymusikers Garth Brooks", schreibt er. Er besitze alle seine Alben und kenne jeden Song auswendig. "In Amerika ist Garth Brooks ein landesweit bekannter Star. Er hat bei der Vereidigung von Präsident Biden im Kapitol gespielt. Mit über 150 Millionen verkauften Alben ist er bis heute einer der meist verkauften Solokünstler in den US-Albencharts", so Machel. Leider habe Garth Brooks eine längere Pause eingelegt, kurz nachdem er seine Musik kennengelernt habe. Zuletzt war er Mitte der 1990er auf Europa-Tour. Es hätte 2014 die Chance gegeben, ihn für eine einmalige Aktion in Dublin live zu sehen. Leider wurden die damaligen Konzerte aufgrund eines kontroversen Stadtratsbeschlusses abgesagt, berichtet der Neuburger.

Zwei Neuburger besuchen das Konzert von Garth Brooks in Dublin

Vor wenigen Jahren ist Garth Brooks wieder aktiv geworden und geht seitdem in den USA wieder auf Stadion-Tour. Im Sommer 2021 – mitten in Corona-Zeiten – kam plötzlich die Meldung, dass es einen neuen Anlauf für Dublin-Konzerte gibt. Diese sollten im September 2022 stattfinden. "Wir haben unser Glück versucht", erinnert sich Machel. "Schon am Vorabend konnte man sich auf der Webseite einwählen. Am nächsten Morgen um 9 Uhr startete der Countdown. Wir waren auf Platz 34.000 der Warteliste und konnten nach einigem Bangen tatsächlich zwei Tickets für das Eröffnungskonzert am 9. September 2022 ergattern. Ehrlicherweise habe ich

Benjamin Machel Neuburg Benjamin Machel Neuburg, Konzert von Garth Brooks in Irland Foto: Benjamin Machel

meiner Frau im Vorfeld gar nichts gesagt und als der Zuschlag kam, lag sie mit Corona im Bett."

Machel hätte es eigentlich gereicht, zum Konzert nach Dublin zu fliegen und am Folgetag wieder zurück. Seine Frau Maria hingegen hat einen Kurzurlaub von Donnerstag bis Sonntag durchgesetzt. "Eine sehr gute Idee, denn so konnten wir uns Dublin und das Umland anschauen und meine Frau mit 39 zum ersten Mal in ihrem Leben in den Urlaub fliegen." Drei Konzerte waren angekündigt. Und noch ehe die Neuburger nach dem Zuschlag einen Flug und ein Hotel buchen konnten, waren die drei Konzerte ausverkauft, zwei weitere angekündigt und auch diese komplett ausverkauft – mehr als 400.000 verkaufte Tickets in wenigen Stunden also.



"Der Urlaub war Wahnsinn", schwärmt Machel. "Wir hatten ein tolles Hotel in direkter Nachbarschaft zu Dublins Kneipenviertel "Temple Bar". Das war dann auch der Programmpunkt unseres ersten Abends inklusive Livemusik und viel Guinness. Das Garth-Brooks-Konzert war in der Stadt allgegenwärtig. So etwas kenne ich normal nur von der Fußball-WM oder der Bundesliga. In jedem Pub lief Garth Brooks und Cowboyhüte, wohin man sah." Am Freitagmorgen besichtigten sie die Guinnessbrauerei und am Nachmittag ging es auf zum Stadion "Croke Park". "Wir waren früh genug dran und hatten unfassbarerweise zwei Stehplätze direkt an der Bühne. Witzigerweise direkt neben vier jungen Leuten aus Landshut, die mich schon am Münchener Flughafen aufgrund meines Cowboyhuts und meiner Stiefel als Garth-Brooks-Fan identifiziert haben."

Benjamin Machel und seine Frau auf dem Konzert von Garth Brooks

Das Konzert sei "der Hammer" gewesen. "Man freut sich ja oft lange und mit viel Erwartung auf Ereignisse, und wenn sie kommen, sind sie nicht ganz das, was man sich erhofft hat. Garth Brooks aber hat einen Hit nach dem anderen abgeliefert. Alle bekannten Nummern. Wir konnten von der ersten bis zur letzten Minute live und laut mitsingen. Unbeschreiblich. Erst nach knapp drei Stunden und insgesamt fünf Zugaben war das Konzert vorbei." Nach einem weiteren schönen Tag im Fischerdorf Howth im Umland von Dublin ging es am Sonntag dann nach Hause.



"Dieser Urlaub bedeutet meiner Frau und mir sehr viel", betont Machel. "Wir sind beide 39, wurden früh mit 17 Eltern und waren noch nie gemeinsam ohne Familie und Kinder im Ausland. Unsere Kinder ziehen uns schon auf, wir wären seit dem Kurztrip richtig ekelhaft, wie frisch verliebt ..." Vor allem habe er über 25 Jahre darauf gewartet, Garth Brooks endlich live zu sehen. "Diesen dicken Haken in meiner To-do-Liste wird mir niemand mehr nehmen. Wenn wir also in einigen Jahrzehnten zurückblicken, werden wir sicher an die Zeit von Corona und den Krieg in der Ukraine denken. 2022 wird für meine Frau und mich aber vor allem das Jahr sein, in dem wir Garth Brooks live in Dublin erleben durften." (AZ)