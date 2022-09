"Geister-Flieger" abgestürzt: So lief der Einsatz für Neuburger Geschwader

Ein "Geister-Flugzeug", das später in der Ostsee abstürzte, hat am frühen Sonntagabend auch das Neuburger Geschwader beschäftigt. Der Fall gibt Rätsel auf.

Ein Kleinflugzeug, das später in der Ostsee vor der Küste Lettlands abstürzte, hat am Sonntagabend auch das Taktische Luftwaffengeschwader in Neuburg beschäftigt. Der Privatflieger war auf dem Weg von Spanien nach Köln. Kurz hinter der iberischen Halbinsel brach der Funkkontakt zur Cessna 551 ab. Bild berichtete, die Maschine habe nach dem Start im südspanischen Jerez Druckprobleme in der Kabine gemeldet. Es steht der Verdacht im Raum, dass die Passagiere das Bewusstsein verloren haben. An Bord waren nach Bild-Informationen ein Pilot, ein Mann, eine Frau und ihre Tochter. Im Luftraum über Frankreich übernahm zunächst eine Rotte der französischen Armee, bevor im deutschen Luftraum eine Rotte aus Neuburg an der Donau aufstieg.

Kleinflugzeug in Ostsee abgestürzt: Eurofighter aus Neuburg an der Donau im Einsatz

Wie das örtliche Geschwader gegenüber unserer Redaktion mitteilt, startete gegen 17.30 Uhr ein Eurofighter-Pilot, um den "Geister-Flieger" zu begleiten. Man habe versucht, Blickkontakt aufzubauen und den Piloten dazu zu bewegen, dem Eurofighter zu folgen. Dies misslang jedoch. So endete der Einsatz für den Jet aus Neuburg nach rund einer Stunde - dann übernahmen die Geschwader-Kollegen aus Rostock-Laage.

Das Kleinflugzeug, das am frühen Abend eigentlich am Flughafen Köln-Bonn landen sollte, flog über die Insel Rügen hinaus, gelangte in den schwedischen Luftraum, flog südlich von Gotland und setzte seinen Geisterflug weiter in Richtung des Golfs von Riga fort. Dann stürzte die Cessna ins Meer. Die Luftwaffe bestätigte am Sonntagabend den Absturz der Maschine auf Twitter.

Am Abend lief eine Rettungsmission mit internationalen Kräften. Der Leiter des lettischen Seerettungskoordinationszentrums sagte im lettischen Fernsehen, es würden Suchaktionen koordiniert und das Gebiet durchkämmt. (dpa, ands)