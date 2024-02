Prozess in Neuburg

17:45 Uhr

Halbnackter Mann empfängt Polizei mit der Axt in der Hand

Plus Die Polizei will einem 29-Jährigen nur sagen, dass er die laute Musik abschalten soll. Stattdessen tickt er komplett aus. Vor Gericht will er davon nichts mehr wissen.

Von Claudia Stegmann

Am Ende dreht er dem Richter demonstrativ den Rücken zu. Während Christian Veh begründet, warum der 29-jährige Rumäne für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis muss, fühlt sich dieser von der Justiz gegängelt. Alle vier Polizeibeamte, die am Mittwoch vor dem Neuburger Amtsgericht ausgesagt haben, hätten gelogen. Nichts von dem, was sie geschildert haben, sei wahr. Doch weder Richter Veh noch die Staatsanwältin zweifeln an den Zeugenaussagen, die Einblicke in das absurde und aggressive Verhalten des ungelernten Bauarbeiters geben.

Es ist Ende September 2023, als die Polizei ein Anruf aus der Berliner Straße in Neuburg erreicht. Aus der Nachbarwohnung würde schon den ganzen Abend laute Musik dröhnen. Nun sei es Mitternacht, und immer noch sei keine Ruhe eingekehrt. Also fahren vier Polizeibeamte dorthin, klingeln – und werden von einem halb nackten Mann mit einer Axt in der erhobenen Hand empfangen. Die Polizisten kommen gar nicht dazu, den Grund ihres nächtlichen Besuchs zu erklären, sondern versuchen erst mal, die Situation zu deeskalieren. Doch das war erst der Anfang.

