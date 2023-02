Hilfsangebot bei sexueller Belästigung: "Luisa" kommt nach Neuburg

Mit "Luisa ist hier" sollen Frauen bei sexueller Belästigung schnell Hilfe bekommen. Auch in Neuburg soll das Hilfsangebot nun bekannt gemacht werden.

"Ist Luisa hier?" Diese Frage sollten jede Frau und jedes Mädchen kennen. Aber auch für Personal in der Gastronomie und der Partyszene, ist es wichtig, mit der Bedeutung dieser Frage vertraut zu sein. Denn hinter dem einfachen Satz steckt eine tiefe Bedeutung. Mit der Frage können Frauen versteckt darauf hinweisen, dass sie sexuell belästigt wurden. An Weiberfasching möchte die Neuburger Stadträtin Sissy Schafferhans zusammen mit einigen anderen Frauen auf das Hilfsprojekt aufmerksam machen - und wird vor Ort informieren, aber auch direkt Hilfe anbieten.

Jahrelang war Schafferhans mit Freundinnen an Weiberfasching unterwegs. Dabei habe sie selbst die ein oder andere Situation erlebt, in der sie froh gewesen wäre, wenn es eine Anlaufstelle gegeben hätte, an die man sich speziell als Frau wenden könnte, wenn man sich bedroht fühlt. Ein solcher Ort sei zwar auch unabhängig von Faschingsveranstaltungen wichtig, gerade dann würden sich Frauen aber oft unwohl fühlen, wenn sie beispielsweise abends alleine zu einem Parkplatz oder nach Hause gehen müssen.

"Luisa ist hier" wird an Weiberfasching in Neuburg angeboten

Schafferhans machte sich daher auf die Suche nach Möglichkeiten, welche Hilfsangebote es in solchen Situationen gibt. "Mir war klar, dass ich etwas tun möchte, in den vergangenen Jahren haben sich schließlich - zum Glück nicht in Neuburg - die Fälle von Übergriffen immer mehr gehäuft. Ich wollte aber etwas tun, was in die heutige Zeit passt." Bei ihrer Suche stieß sie schließlich auf "Luisa ist hier".

In mehreren WhatsApp-Gruppen erzählte sie von der Idee, das Hilfsangebot auch in Neuburg bekannt zu machen - und stieß sofort auf Begeisterung bei weiteren Frauen. "Ich glaube, davon weiß hier so gut wie keiner", ist sich Schafferhans sicher. Daher möchten sie und die anderen Frauen an Weiberfasching nicht nur Hilfe anbieten, sondern auch informieren. Ab 18.30 Uhr sind für die Gruppe zwei Tische im Gasthaus Pfafflinger reserviert, ein Aufsteller und Plakate werden am Abend darauf hinweisen, "Luisa ist hier".

Neben Schafferhans sind Karola Schwarz, Bettina Häring, Siggi Teigeler, Luise Ilchmann, Uli Hetmanek-Rogler und Franziska Senner an dem Abend vor Ort. Außerdem wird Heike Stemmer von der Diakonie Ingolstadt teilnehmen, die sich in Neuburg um das Frauenhaus kümmert. Etwa bis Mitternacht wollen die Frauen im Pfafflinger bleiben und alle Betroffenen an diesem Abend unterstützen. "Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Wir begleiten zum Beispiel gerne, wenn sich ein junges Mädchen nicht alleine zum Treffpunkt traut, wo sie von ihren Eltern abgeholt wird." Außerdem wollen die Frauen um Schafferhans helfen, Situationen richtig einzuschätzen und Hemmungen abzubauen. "Manchmal sind sich Betroffene gar nicht sicher, ob sie gerade belästigt wurden. Und die Hemmschwelle, dann die Polizei einzuschalten, ist enorm", meint Schafferhans.

Lesen Sie dazu auch

Weiberfasching in Neuburg: Hier finden Frauen und Mädchen eine sichere Anlaufstelle

Daher können Mädchen und Frauen, aber auch alle anderen, die sich unsicher fühlen, erst einmal im sicheren Rahmen im Pfafflinger mit Schafferhans und der restlichen Gruppe sprechen. Gemeinsam werden dann Lösungen für die jeweilige Situation gesucht. Generell glaubt Schafferhans, dass ein solches Angebot die Polizeiarbeit gut ergänzen könnte. Auch an Weiberfasching werden die Beamten Präsenz zeigen, was Schafferhans freut: "Ich habe bereits mit der Polizei telefoniert, auch sie wird an Weiberfasching verstärkt vor Ort sein. Wir können aber auch als Mittler fungieren, bevor die Polizei tatsächlich eingeschaltet wird."

Schafferhans könnte sich gut vorstellen, das Angebot in Neuburg auszuweiten, vorausgesetzt, es wird angenommen und es finden sich Ehrenamtliche, die bei "Luisa ist hier" unterstützen wollen. "Das ist jetzt erst einmal ein Testlauf und dann sehen wir, wie viele Leute einen solchen Zufluchtsort beim Weggehen tatsächlich aufsuchen." Die Tische von "Luisa ist hier" befinden sich an Weiberfasching, Donnerstag, 16. Februar, im Gasthaus Pfafflinger direkt rechts neben dem Eingang.