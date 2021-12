Klinikum Ingolstadt will Angebot für Neuburger Klinik abgeben

Plus Auch das Klinikum Ingolstadt hat Interesse daran, die KJF-Klinik St. Elisabeth in Neuburg zu übernehmen. Ein entsprechendes Angebot wird vorbereitet.

Neben dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bemüht sich nun ein weiterer Interessent, die KJF-Klinik St. Elisabeth in Neuburg zu übernehmen. Es handelt sich um das Klinikum Ingolstadt.