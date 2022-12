Neuburg/Ingolstadt

12:03 Uhr

"Können nicht mehr": RSV-Infektionen bringen Neuburger Kinderklinik ans Limit

Das RS-Virus bringt die Kinderklinken an ihre Belastungsgrenze, auch in Neuburg und Ingolstadt.

Plus Die Zahl der Infektionen mit dem RS-Virus steigt dramatisch und treibt die Kinderkliniken an ihre Belastungsgrenze. Auch in Neuburg und Ingolstadt ist die Lage angespannt.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Die Lage in den deutschen Kinderkliniken spitzt sich immer weiter zu: Eine massive Welle an Infektionen mit dem RS-Virus überrollt die Häuser und treibt sie an ihre Belastungsgrenze. Auch in Neuburg und Ingolstadt sind die Stationen mehr als voll. "Wir sind am absoluten Limit", sagt Florian Wild, kommissarischer Chefarzt der Neuburger Kinderklinik, die der Ameos-Gruppe angehört. Nimmt man die Außenstelle in Ingolstadt dazu, verfügt die Kinderklinik über insgesamt 70 Betten, 45 davon in Neuburg. "Und vergangene Woche haben wir 78 Kinder behandelt", berichtet der Mediziner. "Wir sind absolut überbelastet." Die Kapazität der Intensivstation für Kinder und Neugeborene liegt bei 16 Betten, 14 davon sind belegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen