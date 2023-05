Neuburg-Marienheim

06:00 Uhr

Zu wenig Bedarf? Die B16-Ampel bei Marienheim könnte wieder verschwinden

Plus Wegen der neuen Fußgängerampel bei Marienheim müssen Autofahrer auf der B16 bis 50 Stundenkilometer abbremsen. Möglicherweise kommen Ampel und Tempolimit wieder weg.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Mittlerweile dürften sich Verkehrsteilnehmende daran gewöhnt haben. Auf der B16, im Bereich Marienheim/Rödenhof, muss man den Fuß vom Gaspedal nehmen. Ende vergangenen Jahres hat das Staatliche Bauamt Ingolstadt dort eine provisorische Fußgängerampel zum Überqueren der Bundesstraße zwischen den beiden Neuburger Stadtteilen aufgestellt. Damit einher ging eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern, um die Sicherheit zu erhöhen. Doch die Ampel sowie das Tempolimit könnten bald wieder verschwinden.

In den vergangenen Monaten lief die Ampel, die sich lediglich auf Bedarf aktiviert, im Testbetrieb. Das Staatliche Bauamt will analysieren, inwiefern die Anlage angenommen wird. Offizielle Zahlen, wie viele Menschen an dieser Stelle die Bundesstraße überqueren, teilt die Behörde aktuell nicht mit. Doch wer sich mit Beteiligten unterhält, hört immer wieder: Es sind offenbar zu wenige Ampel-Nutzer, um die Anlage weiterzubetreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen