Neuburg

06:00 Uhr

"Mut zum Hut": Gründerin Ute Patel-Mißfeldt präsentiert eigene Unikate

Plus Die Hutschau "Mut zum Hut" kehrt nach zwei Jahren in Ingolstadt ins Neuburger Residenzschloss zurück. Die Gründerin zeigt eine besondere Ausstellung.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Sie kehren wieder ins Schloss heim! Die Rede ist von zahlreichen Hüten, von kreativen Kopfbedeckungen, von außergewöhnlichem Schmuck und extravaganter Mode. Sie alle sind kleine Puzzleteile eines Gesamtkunstwerkes, nämlich der Hutschau "Mut zum Hut" in Verbindung mit der Ausstellung "schmuck durch Schmuck und Mode". Nach zweijähriger Auszeit in Ingolstadt kommt die Veranstaltung in diesem Herbst wieder nach Neuburg - und überrascht mit Neuerungen im Programm.

Da wäre einerseits das Thema der diesjährigen Hutschau. "Ascot von Deutschland" lautet der Titel - kein Wunder, immerhin wurde die Hutschau in zahlreichen Beiträgen mit dem englischen Event, bei dem zum Pferdesport in der gleichnamigen kleinen Stadt die verrücktesten Hüte getragen werden, verglichen. Nun also ganz offiziell "Ascot" und dann auch noch verbunden mit einem Wettbewerb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen