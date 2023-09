Neuburg

18:00 Uhr

Mut zum Hut kehrt Heim: Neuburg ist endlich wieder "gut behütet"

Plus Die Hutschau Mut zum Hut findet nach zwei Jahren wieder in der Neuburger Altstadt statt. Mit dabei sind einige neue Modisten, die das Angebot noch vielseitiger machen.

Man kann es nicht übersehen, wenn man durch die Neuburger Altstadt geht: Zahlreiche Menschen flanieren durch die Gassen und tragen Hüte. Kleine, große, schlichte, auffällige, über dem ganzen Kopf oder nur als kleiner Hingucker an die Seite des Dutts gepinnt. Sie alle haben das gleiche Ziel – die Hutschau Mut zum Hut, die nach zweijähriger Station in Ingolstadt nun wieder in Neuburg stattfindet – und gleich mit erweitertem Angebot zurückgekehrt ist.

Die Vorfreude am Eröffnungstage ist greifbar. Der Putz wurde aus den Schränken geholt und in buntesten Farben und Tüchern kommen die Gäste in das Residenzschloss und den Marstall. An kleinen und großen Ständen werden von Hüten über Schmuck bis zu Mode und sogar den ausgefallensten Knöpfen allerlei Besonderheiten angeboten, die das Herz aller modeverliebten Bürgerinnen und Bürger höherschlagen lässt.

