Neuburger Eurofighter muss am Flughafen Stuttgart notlanden

Ein Eurofighter aus dem Neuburger Geschwader muss aufgrund technischer Probleme am Flughafen Stuttgart notlanden. Dort wurde Großalarm ausgelöst.

Ein Eurofighter aus dem Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an der Donau ist am Mittwochvormittag auf dem Flughafen in Stuttgart notgelandet. Wie die Bild berichtet, wurde am Flughafen Großalarm ausgelöst und Rettungskräfte auf das Flugfeld geschickt, um den landenden Jet abzusichern. Der Pilot soll zweimal versucht haben zu landen, erst beim dritten Mal sei die Landung sicher gelungen.

Technische Probleme zwingen Eurofighter aus Neuburg an der Donau zur Landung

"Aufgrund technischer Probleme musste einer unserer Eurofighter in Stuttgart eine Sicherheitslandung durchführen", so Sprecher Tom Berger auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Maschine werde nun überprüft. Details zu den technischen Problemen seien noch nicht bekannt. Derzeit steht der Eurofighter auf einem abgesicherten Bereich am Flugfeld in Stuttgart. Ein zweiter Eurofighter, der ebenfalls auf einem Übungsflug unterwegs war, kehrte ohne Probleme nach Neuburg zurück und war dort sicher gelandet.

Die mediale Aufmerksamkeit für das Geschwader in Neuburg ist derzeit hoch. Seit 1. März sichern Kampfjets aus Bayern den Luftraum über Lettland im Auftrag des Air-Policing der Nato. Fünf Maschinen sind vor Ort. Zudem steht die Luftwaffe an sich im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem vier hochrangige Offiziere von Russland abgehört worden sind. Das hatte wohl der "individuelle Anwendungsfehler", des ehemaligen Neuburger Kommodore, Brigadegeneral Frank Gräfe, ermöglicht. Das zumindest war am Dienstag die offizielle Aussage von Verteidigungsminister Boris Pistorius gewesen.

