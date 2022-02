Neuburg

18:00 Uhr

Neuburger Luftwaffengeschwader wünscht sich mehr "Normalität"

Mit den Eurofightern einmal um den halben Globus geht es für die Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders in Neuburg in diesem Jahr. Einige Missionen stehen in den kommenden Monaten auf der Agenda. In wenigen Tagen startet schon die erste Übung.

Plus Griechenland, Indopazifik, Estland: Die Soldaten des Neuburger Luftwaffengeschwaders sind auch heuer viel unterwegs. Wie es außerdem um die Zukunft des Kommodore Schnitger steht.

Von Katrin Kretzmann

Es ist das größte Ziel und zugleich ein sehnlicher Wunsch, den Kommodore Gordon Schnitger mit Blick auf die kommenden Monate für das Taktische Luftwaffengeschwader in Neuburg hat: mehr Normalität. Schließlich hat die Corona-Pandemie auch den Verband nicht verschont. Doch der Optimismus ist groß und die To-do-Liste für das Jahr 2022 vollbepackt – von der erstmaligen Beteiligung an einer Nato-Mission in Rumänien, über die Ausbildung neuer Piloten bis hin zum Tigermeet in Griechenland. Auch die Zukunft von Schnitger könnte zum Thema werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen