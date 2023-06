Neuburger Verkehrsausschuss ringt um 30er-Tempolimit an den Schulen

Während des Schulbetriebs gilt ein Tempolimit für Autofahrer, die an den Bildungseinrichtungen vorbeifahren. Eine Entscheidung für die Ferien geriet fast aus dem Ruder.

Die jüngste Diskussion um ein Tempo-30-Gebot an der Grünauer Straße und am Sehensander Weg hätte in der jüngsten Sitzung des Neuburger Verkehrsausschusses kaum in unterschiedlichere Richtungen führen können. Eigentlich war das Thema auf der Tagesordnung gelandet, weil man das System für beide Schulen vereinheitlichen wollte: Während in der Grünauer Straße die Beschränkung nur während der Sommerferien aufgehoben wird, werden die Schilder im Sehensander Weg an allen Ferientagen abgehängt. Dies irritierte die Bürger und sollte nun neu beschlossen werden.

Stattdessen entwickelte sich eine Diskussion im Gremium, ob man in beiden Straßen ein generelles Tempo-30-Limit aussprechen solle, ganz unabhängig vom Schulbetrieb. Verschiedene Varianten kamen dabei auf den Tisch. So forderte beispielsweise Bernhard Pfahler, die Beschränkung auf 30 km/h von 7 Uhr bis 17 Uhr täglich zu fordern, auch während der Schulferien. Gerhard Schoder ( Die Grünen) ging noch einen Schritt weiter und sprach sich für ein generelles Tempo 30 in beiden Straßen aus. "Möglichst klare und einfache Regeln sind für die Verkehrsteilnehmer immer am besten", argumentierte Schoder.

Ganz anders sah dies Otto Heckl ( CSU), der dafür plädierte, alles beim Alten zu lassen: "Das Abhängen der Schilder hat gut funktioniert, das sollten wir so lassen. Tempo 30 hat nur die Berechtigung, wenn Gefahr besteht." Diese Gefahr bestünde außerhalb des Schulbetriebes jedoch nicht, "dann ist es nur noch eine Schikane der Autofahrer. Tempo 30 hat aber keinen erzieherischen Effekt".

Tempo 30 bleibt in Neuburg nur zum Schulbetrieb erhalten

Um eine temporäre Begrenzung auf 30 eindeutig zu machen, schlug Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer ( Freie Wähler) vor, ein Zusatzschild zu montieren mit der Aufschrift "an Schultagen". Weil die Schulferien sich aber in den deutschen Bundesländern unterscheiden, befürchtete ein Großteil des Gremiums, damit die Autofahrer von außerhalb mehr zu verwirren, was für weniger Sicherheit sorgen würde. Das bestätigte Franz Sailer von der Neuburger Polizei, der zwar angab, dass es solche Schilder in Bayern gebe, diese aber nicht besonders gängig seien.

Seiler betonte zudem, dass laut Verkehrsrecht Tempo 30 nur dann vertretbar sei, wenn der Schulbetrieb laufe. Dabei werde eine Stunde vor und eine Stunde nach Schulbetrieb dazu gerechnet, ein generelles Tempo-30-Limit sei an Bildungseinrichtungen nicht vorgesehen.

An der Grünauer Straße gilt ein Tempolimit auf 30. Dieses greift aber nur während des Schulbetriebs. Foto: Anna Hecker

Dem stimmte Matthias Enghuber (CSU) zu, der es als nicht vertretbar sah, vor allem den Sehensander Weg dauerhaft zu beschränken. Bei der Straße handele es sich um einen wichtigen Zufahrtsweg, bei dem man den Autofahrer nicht auferlegen könne, 30 zu fahren, obwohl Schulferien seien. Florian Herold (Freie Wähler) bezeichnete es als "schwachsinnig", eine Tempo-Beschränkung zu fordern, wenn der Grund dafür fehle.

Regelungen zu Tempo 30 werden in Neuburg nicht einheitlich angepasst

Zwischenzeitlich drehte sich die Diskussion nicht mehr um die Zeiten für eine Tempo-30-Regelung, sondern um die Frage, wie das Abhängen der Schilder für den Bauhof möglichst zeitschonend umgesetzt werden könne. Genannt wurden Klappschilder, Schilder mit Magnetflächen oder auch Hauben mit Werbung für die heimischen Unternehmer. Habermeyer unterband als Sitzungsleiter schließlich diese Vorschläge, dass vom Bauhof nie geäußert wurde, dass dieser durch das Abhängen der Schilder belastet sei und man keine Alternativlösung brauche.

Da sich im Gremium keine Mehrheit für eine bestimmte Variante abzeichnete, legte Habermeyer den Beschluss vor, an der bestehenden Regelung festzuhalten und weiterhin das Tempo 30 nur während des Schulbetriebes einzufordern. Auch die Regelung, dass an der Grünauer Straße nur während der Sommerferien und am Sehensander Weg während der gesamten Schulferien die Schilder abgehängt werden, solle bestehen bleiben. Für Habermeyers Vorschlag votierten acht Sitzungsmitglieder, fünf stimmten dagegen.