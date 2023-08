Nicht nur Heizung: Warum Hausbesitzer ganzheitlich sanieren sollten

Das Heizungsgesetz der Regierung hat hohe Wellen geschlagen. Die Sparkasse empfiehlt, beim Sanieren aber nicht nur die Heizung, sondern das ganze Haus einzubeziehen.

Das Heizungsgesetz der Bundesregierung hat hohe Wellen geschlagen. Doch anders als oft dargestellt, sollten Hauseigentümer beim Sanieren alter Immobilien das gesamte Haus in die Betrachtung einbeziehen. „Mit einem Heizungstausch allein ist es oft nicht getan“, sagt Joachim Seitz, Leiter der Finanzierungsberatung der Neuburger Sparkasse, in einer Pressemitteilung des Finanzinstituts.

Die alte Ölheizung durch eine neue, zeitgemäße Heizungsanlage zu ersetzen, gehe zwar schnell und sei – auch durch die vorhandenen staatlichen Förderungen - verhältnismäßig preiswert. Doch bevor man damit beginne, lohne es sich, einen Energieberater hinzuzuziehen. Das sei umso wichtiger, je älter die Immobilie ist, so die Sparkasse Neuburg-Rain. „Die Fachleute, mit denen wir in engem Austausch sind, empfehlen, die Energiebilanz des ganzen Gebäudes auf den Prüfstand zu stellen“, erklärt Seitz.

Nicht nur die Heizung, sondern das ganze Haus sanieren

Ganzheitlich zu sanieren bedeutet demnach, dass zuerst Dach, Fassade und Kellerdecke unter die Lupe genommen werden. Anschließend werden Fenster und (Haus-)Türen überprüft. Erst im dritten Schritt ist die Heizung dran. Die Vorteile einer solchen „ganzheitlichen Sanierung“ seien nicht zu unterschätzen und reichen von Energieeinsparungen über geringere CO₂-Emissionen bis hin zu mehr Wohnkomfort und einem deutlich behaglicheren Raumklima.

„Auch wenn diese umfassende Herangehensweise kostenintensiver ist als einzelne Maßnahmen: Langfristig zahlt sie sich in vielen Fällen aus“, fasst Wolfgang Pöppel, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuburg-Rain, zusammen. Einen Energieberater hinzuzuziehen, sei außerdem die Grundvoraussetzung dafür, die Förderung energetischer Verbesserungen in Anspruch zu nehmen, ergänzt Pöppel.

Die EU-Kommission will laut Mitteilung den Klimaschutz im Gebäudesektor vorantreiben. EU-weit, so diskutiert man aktuell, sollen bestehende Wohngebäude bis zum Jahr 2033 mindestens die Energieeffizienzklasse D erreicht haben. Auch wenn die EU derzeit noch über Anforderungen und Ausgestaltung dieser neuen EU-Richtlinie diskutiert: Sanierungswillige Hausbesitzer sollten sie in ihre Entscheidungen mit einfließen lassen. Vermutlich werde nicht allein auf die Heizung geschaut, sondern auf das komplette Energieeffizienz-Niveau des Hauses, so die Sparkasse.

Lesen Sie dazu auch

Durch Sanierung den Wert der Immobilie sichern

Für Hausbesitzer, die ihre Immobilie irgendwann einmal verkaufen wollen oder das zumindest in Betracht ziehen, sei eine energetische Sanierung ebenfalls sinnvoll. Der energetische Zustand eines Hauses wirkt sich laut Sparkasse inzwischen erheblich auf dessen Wert aus. „Ließen sich bis vor rund 1,5 Jahren noch fast alle Immobilien problemlos an den Mann bringen, hat sich der Markt seitdem komplett gedreht“, macht Peter Bayerlein von der Sparkassen-Immobilienabteilung deutlich.

Gründe dafür seien das stark gestiegene Zinsniveau und die aktuelle Heizungsdiskussion. „Viele unsanierte Häuser lassen sich mittlerweile nur noch mit enormen Preisabschlägen vermarkten. Wer das vermeiden will, kümmert sich rechtzeitig um den Zustand seiner Immobilie", so Bayerlein. (AZ)