Neuburg

vor 17 Min.

Nostalgie und Emotionen: Geschwader feiert 110 Jahre Luftfahrt in Neuburg

Plus Am 11. Juli 1912 landet das erste Flugzeug in Neuburg und schreibt Luftfahrtgeschichte. Das Taktische Luftwaffengeschwader richtet einen Festakt aus – der Nostalgie, Emotionen und eine wichtige Botschaft vereint.

Von Katrin Kretzmann

In Scharen kamen die Menschen am 11. Juli 1912 zu einer Wiese nahe der Krauthauskapelle. Alle Blicke richteten sich aufgeregt gen Himmel, denn so etwas hatten sie noch nie gesehen. Ein Euler-Doppeldecker näherte sich, setzte zur Landung an – und schrieb Luftfahrtgeschichte, denn zum ersten Mal landete an diesem Tag ein militärisches Flugzeug auf Neuburger Boden. Anlässlich dieses Jubiläums, 110 Jahre Luftfahrt in Neuburg, richtete das Taktische Luftwaffengeschwader einen Festakt aus – der erneut deutlich machte, wie unverzichtbar der Militärverband ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen