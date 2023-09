Briefwahl 2023: Technische Panne bei den Unterlagen in Schrobenhausen

Technische Probleme beim Online-Antrag für Briefwahl machen bei der VG Schrobenhausen Probleme. Unterlagen wurden für ungültig erklärt.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es eine neue Panne bei den Briefwahlunterlagen. Betroffen sind die Wählerinnen und Wähler in den Gemeinden der VG Schrobenhausen, also Brunnen, Berg im Gau, Gachenbach, Langenmosen und Waidhofen. Aufgrund technischer Probleme sind wohl die Briefwahlunterlagen, die zwischen dem 15. und 18. September online beantragt worden sind, nicht versendet worden. Jetzt muss nachgesteuert werden.

Wie das Landratsamt am Freitagmittag miteilt, wurden die nicht zugestellten Wahlscheine nach Rücksprache mit der Stimmkreisleitung für ungültig erklärt worden. Deshalb müssen sie neu erstellt und dann auch tatsächlich versandt werden. Kurzum, wer im entsprechenden Zeitraum die Unterlagen bestellt, bisher aber keine erhalten hat, wird diese jetzt aber bald im Briefkasten haben. Wer bereits per Brief gewählt und die Unterlagen eingeworfen hat, wird keine neue Post erhalten. Wer die Unterlagen bekommen hat, aber bisher nicht zurückgeschickt hat, muss neu wählen.

Wer unsicher ist, kann bei der VG Schrobenhausen im Wahlamt nachfragen

Laut Landratsamt gab es wohl bei der VG Schrobenhausen Probleme mit der Software des Anbieters, auch andere Kommunen in Bayern sind wohl betroffen. In der Pressemitteilung bittet die VG um Entschuldigung.

Für persönliche Nachfragen (08252/8951-11 und 08252/8951-13) steht das Wahlamt zu den Öffnungszeiten zur Verfügung. Anträge auf Briefwahlunterlagen können noch bis zum 6. Oktober um 15 Uhr entgegengenommen werden. (AZ)

