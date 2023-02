Neuburg-Schrobenhausen

18:30 Uhr

Bürgermeister kritisieren neue Vorgaben für Ramadama-Aktionen

In den nächsten Wochen starten wieder die ersten Ramadama-Aktionen des Jahres. In fast allen Kommunen im Landkreis gibt es Gruppen, die Müll aus der Landschaft holen - wie etwa das Jugendparlament in Neuburg.

Plus Die Landkreisbetriebe in Neuburg haben Richtlinien für ehrenamtliches Müllsammeln aufgestellt. Der unnötige Bürokratismus bedeutet das Ende dieser Aktionen, sind sich die Rathauschefs einig. Der Landrat rudert zurück.

Von Claudia Stegmann

Es sollte eine Müllsammel-Aktion werden, wie sie schon seit 1982 stattfindet. Einmal im Jahr machen sich Maximilian Monzer vom Gartenbauverein Gachenbach und drei weitere älteren Herren auf den Weg, um die Windschutzhecken rund um den Ort von Müll zu befreien. Papier, Verpackungen, Flaschen, Folien, hin und wieder auch mal eine Felge oder ein Autoreifen - all das sammeln die Männer ein und bringen es zum Bauhof, wo der ganze Unrat dann von den Gemeindearbeitern entsorgt wird. So sollte es auch wieder im März sein. Doch als Monzer seine Ramadama-Aktion ankündigt, bekommt er eine überraschende Nachricht von den Landkreisbetrieben, die der Gartenbauvereins-Vorsitzenden mit dem Ende seines Engagements quittiert: "Wenn das künftig jetzt nur noch so läuft, dann lassen wir's bleiben", sagt er klipp und klar.

