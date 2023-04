CSU-Kreisverband: Matthias Enghuber als Vorsitzender bestätigt

Der CSU-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen zieht Bilanz und blickt optimistisch auf den bevorstehenden Wahlkampf. Denn die Bezirks- und Landtagswahlen nahen.

Der CSU-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen hat bei seiner Kreisvertreterversammlung Bilanz gezogen und die weiteren Weichen für die bevorstehende Landtags- und Bezirkstagswahl gestellt. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstands gab es keine großen Veränderungen: Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber wurde mit 99 Prozent der Stimmen als Kreisvorsitzender bestätigt.

„Die Stimmung ist gut in der Kreis-CSU“, erklärte Vorsitzender Matthias Enghuber mit Blick auf die exakt 100 Delegierten im vollbesetzten Saal beim Baderwirt in Langenmosen. „Wir sind und bleiben die größte und mitgliederstärkste Partei in Bayern und im Landkreis“, sagte Enghuber und lobte vor allem den derzeit starken Mitgliederzuwachs in der Nachwuchsorganisation JU.

Die Neuwahl des Vorstands konnte zügig abgewickelt werden. Matthias Enghuber wurde als Kreisvorsitzender bestätigt, zu seinen Stellvertretern wurden Maximilian Götz, Stefan Kumpf, Martina Keßler, Rita Schmidt und Andy Vogl gewählt. Alexandra Plenk bleibt Schatzmeisterin und Gabriele Kaps weiterhin Schriftführerin.

CSU Neuburg-Schrobenhausen bereitet sich auf die Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober vor

Im weiteren Verlauf des Abends leitete der Kreisverband die nächsten Schritte hinsichtlich der bevorstehenden Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober ein. Zunächst musste eine ganze Reihe an notwendigen Delegierten und Ersatzdelegierten für den Bezirks- und Landesparteitag der CSU gewählt werden. Eine Formalie, die schnell und routiniert abgehandelt wurde.

Ein weitaus wichtigerer Teil des Abends war die Vorbereitung des Wahlprogramms, welches gemeinsam mit den Mitgliedern ausgearbeitet werden soll. Hierbei können sich alle CSU-Mitglieder beteiligen, sich zu ausgewählten Themen einbringen und selbst inhaltliche Schwerpunkte setzen. Und auch das Kandidaten-Team für die bevorstehende Wahl nutzte die Gelegenheit, sich erneut vorzustellen. Dies sind neben Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber und Bezirksrätin Martina Keßler Andy Vogl als Listenkandidat für den Landtag und Rita Schmidt als Listenkandidatin für den Bezirkstag.

Lesen Sie dazu auch

Enghuber und die Kreis-CSU sehen sich gut aufgestellt und blicken voller Optimismus und Tatendrang auf den Wahlkampf. „Wir sind aktiv und unsere Veranstaltungen werden sehr gut besucht“, resümierte Enghuber und schaute dabei auf den CSU-Neujahrsempfang in Schrobenhausen, den politischen Aschermittwoch in Grasheim und das Starkbierfest in Bertoldsheim zurück. Mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Landtagspräsidentin Ilse Aigner konnte die Kreis-CSU in diesem Jahr schon einige prominente Landespolitiker in den Landkreis lotsen. Am Montag, 8. Mai, wird die CSU beim Schrobenhausener Volksfest sogar drei Hochkaräter an einem Abend auf die Bühne holen: Ministerpräsident Söder, sein Stellvertreter Hubert Aiwanger und Kult-Ministerpräsident Edmund Stoiber werden alle in der Person von Kabarettist Wolfgang Krebs anwesend sein. Der echte Ministerpräsident Dr. Markus Söder wird dann einen Monat später an Fronleichnam beim Feuerwehrjubiläum in Ortlfing erwartet. (AZ)