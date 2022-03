Feuerteufel treibt im Raum Neuburg sein Unwesen

Mehrere kleine Feuer wurden im Raum Neuburg gelegt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von 0.15 Uhr bis 1.30 Uhr wurden am Montagmorgen durch einen oder mehrere unbekannte Täter an verschiedenen Orten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen diverse Gegenstände in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei mit.

Die erste Mitteilung erfolgte um kurz nach Mitternacht im Bereich von Bonsal/Gemeinde Ehekirchen. Dort stand beim Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte ein Jägerstand in Vollbrand und wurde dabei komplett durch das Feuer zerstört. In circa 300 Metern Entfernung wurde ein weiterer Jägerstand in Brand gesetzt und dadurch stark beschädigt.

Mehrere Feuer im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gelegt

Zudem wurden im oben genannten Zeitraum, in den Ortschaften Dezenacker, St. Wolfgang und Leidling jeweils Mülltonnen angezündet. Dabei entstand zusätzlich zu den Mülltonnen, ein Schaden an den jeweiligen Straßenbelägen.

Der Gesamtschaden der Brandlegungen dürfte sich nach ersten Schätzungen auf circa 5000 Euro belaufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden dabei keine Personen verletzt.

In der Nacht waren Feuerwehren aus den Gemeinden Burgheim und Ehekirchen im Einsatz. Zudem wurde durch die Polizei ein Hubschrauber eingesetzt. Hinweise werden bei der Polizei in Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 erbeten. (nr)