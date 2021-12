Neuburg-Schrobenhausen verabschiedet Haushalt: Das ist der Kreis-Etat für 2022

Plus Der Haushalt des Kreises Neuburg-Schrobenhausen für 2022 steht. Mit sieben Gegenstimmen hat der Kreistag den 133 Millionen Euro umfassenden Etat beschlossen. Warum es weniger Investitionen gibt.

Es ist vollbracht, der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat einen Haushalt für das Jahr 2022. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Kreistag den gut 133 Millionen Euro schweren Etat beschlossen – mit sieben Gegenstimmen. Laut Landrat Peter von der Grün (FW) ist es diesmal ein schlanker Haushalt, einer der Konsolidierung, „denn wir wollen Kraft tanken für die uns bevorstehenden Aufgaben“.