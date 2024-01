Trotz der Bauernproteste: Ein fast normaler Schultag

Die Proteste der Landwirte waren an den Schulen kaum zu spüren. Die meisten Kinder saßen pünktlich in den Klassenzimmern, an einer Schule gab es Distanzunterricht.

Draußen fahren wütende Bauern mit ihren Traktoren auf den Straßen und drinnen in den Schulen sitzen die Schülerinnen und Schüler. Es ist ein fast normaler erster Schultag nach den Weihnachtsferien. Denn trotz der Proteste der Landwirte, die mancherorts den Verkehr zum Erliegen gebracht haben, hatten die Konvois kaum Auswirkungen auf den Unterricht im Landkreis. Die Klassenzimmer waren weitgehend voll, heißt es vonseiten der Schulen. Die größten Schwierigkeiten, pünktlich in die Schule zu kommen, hatten die Schülerinnen und Schüler offenbar im Raum Schrobenhausen. Distanzunterricht gab es an der Maria-Ward-Realschule in Neuburg.

Die meisten Verkehrsprobleme gab es rund um Schrobenhausen

In den Zuständigkeitsbereich von Schulamtsdirektor Erich Kraus fallen die Grund- und Mittelschulen im Landkreis mit insgesamt rund 5400 Schülerinnen und Schülern. Rund 100 von ihnen seinen wegen der Bauernproteste nicht in die Schule gekommen, berichtet Kraus, das seien nicht einmal zwei Prozent. Problematisch war der Schulweg insbesondere rund um Schrobenhausen und Mühlried. An den ländlichen Schulen und den Schulen in Neuburg hab es dagegen nur "sehr vereinzelte protestbedingte Abwesenheiten" gegeben. Auch sei ihm nur ein Bus bekannt, der nicht an der Schule angekommen ist, die anderen sein offenbar "relativ pünktlich an den Schulen eingetroffen".

"Nicht erwähnenswert" seien die Auswirkungen der Bauernproteste auf den Schulalltag am Descartes-Gymnasium. Alles sei "sehr ruhig" verlaufen und es habe "kein Chaos" gegeben, heißt es vonseiten der Schule. Ähnliches berichtet auch Martin Distl von der Paul-Winter-Realschule. "Fast alle Schüler sind da", sagte Distl am Montagmittag. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer hatten es morgens pünktlich in die Schule geschafft, auch wenn einige "sehr, sehr früh aufgestanden sind".

An der Maria-Ward-Realschule in Neuburg gab es am Montag Online-Unterricht

Etwas länger schlafen konnten vermutlich die Schülerinnen und Schüler an der Maria-Ward-Realschule in Neuburg. Als einzige Rektorin am Ort hatte sich Petra Schiele für Distanzunterricht entschieden. Die Schulleiterin hatte befürchtet, dass die Schülerinnen "zwischen LKWs und Traktoren durch die Stadt laufen". Auch wenn dieses Szenario und damit das befürchtete Chaos ausgeblieben sind, konnten die Schülerinnen und Lehrer ausprobieren, wie der Online-Unterricht nach der langen Pause seit der Pandemie funktioniert. Schieles Fazit ist durchweg positiv: "Es lief alles wie am Schnürchen."

Mit massiven Problemen im morgendlichen Berufsverkehr hatten auch die Busunternehmen gerechnet. Doch die Befürchtungen sind nicht wahr geworden, berichtet Margarete Felbier von der Firma Spangler. Auf den Linien des Unternehmens seien alle Kinder morgens pünktlich in die Schule gekommen, lediglich am Mittag wusste sie von zwei Bussen, die im Stau stecken geblieben sind. Die betroffenen Kinder kamen dann mit Verspätung nach Hause.

Ebenso wie Felbier, hat auch Robert Frank, Geschäftsführer des VGI (Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt), beobachtet, dass am Montag "deutlich weniger Schüler" in den Bussen waren. Am Morgen seien rund 15 Prozent aller Fahrten im Raum Ingolstadt ausgefallen, in der Stadt selbst habe sich ein ganz unterschiedliches Bild geboten. Zu massiven Verspätungen sei es insbesondere im Bereich Unsernherrn gekommen.