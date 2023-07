Neuburg-Schrobenhausen

Wertstoffhöfe im Landkreis nehmen keine Pizzakartons mehr an

Pizzakartons ohne Speisereste können in die Papiertonne geworfen werden. Die Wertstoffhöfe nehmen Pizzakartons grundsätzlich nicht mehr an.

Plus Nur, wer eine Blaue Tonne hat, kann Pizzakartons zusammen mit Papier entsorgen. Bergheim und Königsmoos wollen einen weiteren Öffnungstag ihrer Wertstoffhöfe, der aber vorerst nicht genehmigt wird.

Von Winfried Rein

Am Standort und an den Öffnungszeiten der 21 Wertstoffhöfe im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ändert sich vorerst nichts. Eine Anpassung sei derzeit nicht vorgesehen, sagte Werkleiterin Mathilde Hagl den Kreispolitikern im Werkausschuss. Hintergrund ist, dass Bergheim einen zweiten Öffnungstag für den Sammelhof möchte, die Gemeinde allerdings unter 2000 Einwohner liegt. „Wenn Sie die 2000 haben, passen wir die Zeiten an“, kündigte die Chefin der Abfallwirtschaft dem Bürgermeister Tobias Gensberger an. Laut Landesamt für Statistik fehlen Bergheim 36 Einwohner zur 2000er-Grenze. „Uns fehlen vier Bürger zu den 5000“, zählte Bürgermeister Heinrich Seißler für seine Gemeinde Königsmoos vor.

Das Konzept der Kreisbetriebe sieht einen Öffnungstag für kleine Gemeinden unter 2000 vor, für die größeren zwei Tage mit bis zu vier Stunden Öffnung. Für die beiden Städte gelten individuelle Regeln. So betreibt der Kreis in Neuburg drei Wertstoffhöfe und in Schrobenhausen zwei plus Kompostierung in Königslachen.

