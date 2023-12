Sekundenschlaf: Lkw-Fahrer kracht auf B16 mit Auto zusammen

Ein Lkw-Fahrer ist Freitagfrüh nach einem Sekundenschlaf auf der B16 bei Neuburg in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt.

Ein Lastwagenfahrer aus Geisenfeld ist Freitagfrüh auf der B 16 bei Neuburg nach einem Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, war der 66-Jährige gegen 5.15 Uhr von Donauwörth kommend in Richtung Ingolstadt unterwegs. Auf Höhe Feldkirchen geriet er nach ersten Ermittlungen aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er in die linke Fahrzeugseite eines Autofahrers aus Karlshuld, der auf der B 16 in Richtung Donauwörth unterwegs war. Durch den Aufprall überschlug sich der 40-Jährige mit seinem Wagen und kam im angrenzenden Graben auf dem Dach zum Liegen.

Unfall nach Sekundenschlaf auf B16: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Er wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen. Ein Rettungswagen brachte den Karlshulder mit mittelschweren Verletzungen in die Klinik Neuburg. Der 66-Jährige blieb unverletzt.

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von rund 17.000 Euro. Die B 16 war in diesem Bereich aufgrund des Unfalls für über eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehren aus Neuburg und Feldkirchen umgeleitet. (AZ)