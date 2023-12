"Sie sind immer da": Landkreis ehrt langjährige Mitglieder des BRK

Landrat Peter von der Grün und BRK-Kreisverband händigen BRK-Ehrenzeichen an acht langjährige Mitglieder aus.

Sie haben zusammen fast 300 Jahre ehrenamtliche Arbeit geleistet: Die Rede ist von den Mitgliedern des BRK-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen, die vor Kurzem im Landratsamt für jahrzehntelanges Engagement ausgezeichnet wurden. Landrat Peter von der Grün händigte die Ehrenzeichen des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann an acht Persönlichkeiten aus dem Kreis aus und dankte den engagierten Frauen und Männern für ihren vorbildlichen Einsatz.

„Sie alle sind immer da, wenn man Sie braucht - und das Schöne daran ist: Sie sind mit großer Freude und aus ganzem Herzen für andere da. Mit Ihrem Einsatz geben Sie den Menschen das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit und setzen dafür einen nicht unerheblichen Teil ihrer Freizeit ein. Einen herzlichen Dank dafür“, sagte der Kreischef. Er hoffe zudem, dass er den Geehrten mit der Auszeichnung "eine vorweihnachtliche Freude machen kann".

Auszeichnungen für langjährige Mitglieder des BRK Neuburg-Schrobenhausen

Für ihr 25-jähriges Engagement beim BRK-Kreisverband erhielten Daniela Rieblinger aus Gachenbach, Stefanie Maier aus Kühbach und Edeltraud Vogl aus Neuburg das BRK-Ehrenzeichen in Silber. Die goldene Variante gab es für Johann Räuschl aus Neuburg, Josef Eiglmeier aus Schrobenhause sowie Monika Kammerer und Gisela Mandlmeier aus Weichering, die seit je 40 Jahre Dienst am Nächsten leisten. Für ein halbes Jahrhundert aktives Ehrenamt wurde Albert Wolf aus Neuburg mit dem Großen Ehrenzeichen gewürdigt.

Die großartige Leistung Ihrer Weggefährten stellten die Laudatoren aus den Reihen des Roten Kreuzes heraus. Elfriede Müller, Bernhard Pfahler, Joachim Gschrey, Werner Helmich, Matthias Brendel sowie BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann würdigten das Engagement der verdienten Mitglieder in vielen Bereichen des BRK, sei es im Rettungs- und Sanitätsdienst, in er Wasserwacht, beim Blutspendendienst, beim Besuchsdienst, im Sozialdienst oder im technischen Dienst. Gemeinsam mit der Kreis-Ehrenamtsreferentin Andrea Appel-Fischer und den Heimatbürgermeistern steckte BRK-Kreisvorsitzender und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den langjährigen Mitgliedern die Ehrenzeichen an und dankte für den großartigen Einsatz. (AZ)