Über 5000 Euro Schaden: In Neuburg ereignen sich zwei Verkehrsunfälle

Bei zwei Unfällen im Raum Neuburg werden mehrere Fahrzeuge und ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Unfälle haben sich Ende der Woche im Raum Neuburg ereignet. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Bei einem Unfall kümmerte sich der Verursacher nicht um den Schaden, es werden Zeugen gesucht.

Am 12. April gegen 13.25 Uhr, befuhr ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Staatsstraße 2047 von Hütting kommend in Fahrtrichtung Rennertshofen. Auf Höhe Treidelheim kam das unbekannte Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Zum Verursacher gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden.

Zwei Verkehrsunfälle verursachen in Neuburg rund 5500 Euro Schaden

Bereits am 11. April gegen 14 Uhr, ereignete sich im Längenmühlweg 26 in Neuburg ein Verkehrsunfall, den ein unbeteiligter Zeuge beobachten konnte. Ein unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug beim Ausparken gegen ein geparktes Auto gefahren, wodurch ein Fremdschaden in Höhe von 2500 Euro entstanden war. Durch den Zeugenhinweis konnte der Unfallverursacher, eine 69-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, ermittelt werden. Auch das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. (AZ)