Neuburg

vor 58 Min.

"Unfassbar": Buben schänden ganze Gräber und lösen Familientragödien aus

Plus Wieder schänden zwei Buben Gräber auf dem Alten Friedhof in Neuburg. Die Täter sind gefasst. Doch jetzt werden die Folgen ihrer Zerstörungswut deutlich.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die Frau traut sich offenbar nicht näher hin. Einen Meter Abstand hält sie zu dem, was da vor ihr liegt. Zu schlimm ist das, was sie sieht. Das Grab ihres Bruders, der mit gerade einmal 30 Jahren gestorben war, gleicht einem Trümmerfeld. Laternen und Grablichter sind umgestoßen, überall liegen Scherben. Zu allem Überfluss ist auch noch der Grabstein mit Wachs beschmiert. Die Frau ringt bei diesem Anblick mit den Worten. "Es ist einfach unfassbar", sagt sie unter Tränen und verdeckt ihr Gesicht mit den Händen. Wie schon in der Nacht auf Donnerstag haben am Donnerstagabend erneut Vandalen auf dem Friedhof an der Neuburger Franziskanerstraße gewütet. Die Polizei hat zwei Buben auf frischer Tat ertappt, es handelt sich um Jugendliche (14 und 15 Jahre) aus Neuburg. Am Freitagmorgen werden die Folgen ihrer Zerstörungswut deutlich. Eine Familie trifft es besonders schlimm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen