Vorfahrt genommen: Unfall auf der B16 bei Neuburg

Beim Abbiegen von der B16 in Richtung Rödenhof hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der B 16 bei Rödenhof einen Unfall verursacht. Gegen 17.45 Uhr war der 31-Jährige auf der B 16 von Neuburg kommend in Richtung Ingolstadt unterwegs und wollte auf Höhe Rödenhof nach links abbiegen. Dabei übersah er eine 48-jährige Autofahrerin aus Ingolstadt, die auf der B16 in Richtung Neuburg fuhr.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die 48-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Er wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. (AZ)