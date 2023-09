Neuburg

18:00 Uhr

Warum Neuburger Eurofighter bis Dezember in die Slowakei fliegen

Vom Shelter auf die Startbahn: Zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg machten sich am Samstag von der Basis in Zell auf den Weg in die Slowakei.

Plus Bis Dezember fliegt das Neuburger Geschwader zweimal pro Woche mit zwei Eurofightern in die Slowakei. Was dahintersteckt und was das für die Bevölkerung bedeutet.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Pünktlich um 11.30 Uhr hieß es am Samstag auf dem Fliegerhorst in Zell "Ready for take off". Zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg starteten in Richtung Osteuropa. Ihr Ziel: die Slowakei. Hintergrund ist das sogenannte "Air Shielding Slowakei", an dem sich die deutsche Luftwaffe mit Schutzflügen beteiligt, die der Neuburger Verband übernimmt – und die eine klare Botschaft haben.

Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, schützt die Nato den Luftraum über Deutschland. Dabei spielen zwei Verbände der Luftwaffe eine entscheidende Rolle: das Taktische Luftwaffengeschwader 51 "Richthofen" im niedersächsischen Wittmund und der Verband in Neuburg. Beide stellen die Alarmrotte, die sogenannte Quick Reaction Alert (QRA), die üblicherweise aus zwei Eurofightern besteht, die nach der Alarmierung in 15 Minuten in der Luft sind, um mögliche Gefährdungen zu überprüfen oder auch, wenn nötig, abzuwehren. Und mit diesen QRA-Schutzflügen schützt die Luftwaffe bis 22. Dezember den slowakischen Luftraum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen