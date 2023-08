Neuburg

Warum sich in Neuburg kaum neue Firmen ansiedeln können

Neuburg braucht Flächen, um Gewerbe anzusiedeln. Hier in Neuburg-Süd wachsen derzeit Kartoffeln, doch in zwei bis drei Jahren könnte hier ein Gewerbegebiet entstehen.

Plus Neuburg braucht mehr Gewerbe. Interessenten gäbe es genug, doch es mangelt an Flächen. Die Folge: Unternehmen siedeln sich anderswo an. Wie die Stadt das Dilemma lösen will.

Von Barbara Wild

Etwa alle zwei Wochen klingelt bei Bernhard Hillebrand das Telefon. Beim Wirtschaftsförderer der Stadt Neuburg melden sich Firmen, die Interesse hätten, sich am Standort anzusiedeln. Und die Stadt braucht Gewerbesteuerzahler, um die Kasse zu füllen. Wirtschaft und Kommune hätten also Grund für Optimismus. Doch leider muss Hillebrand die Erwartungen der Unternehmer dämpfen: Denn es gibt kaum freie Flächen für Gewerbe oder Industrie in Neuburg. Neue Zonen auszuweisen, ist ein langwieriges Unterfangen. Jetzt will die Stadt einen neuen Weg gehen, denn längst entscheiden sich Betriebe für andere Standorte.

Durodruck zog 2016 von Neuburg nach Wellheim, 2019 baute Biltech in Oberhausen. Sonax feierte vergangenes Jahr Richtfest für den neuen Produktionsstandort - ebenfalls in Oberhausen. Auch die VR-Bank Neuburg-Rain, einer der größten Gewerbesteuerzahler in Neuburg, baute den neuen Verwaltungssitz in der Nachbargemeinde, nachdem eine Einigung am Schrannenplatz missglückte und eine Alternative in Neuburg aus Kostengründen gescheitert war. Der Neubau der Firma Spantec steht seit gut zwei Jahren in Wagenhofen. Immerhin hatte die Stadt das Grundstück in der Nachbargemeinde zur Verfügung gestellt, um den Betrieb zumindest im Landkreis halten zu können.

