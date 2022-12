Was macht eigentlich ... Bachelor-Kandidatin Ernestine Palmert?

Plus Die letzte Rose bekam Ernestine Palmert zwar nicht. Doch seit ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" hat sich das Leben der Neuburgerin um 180 Grad gedreht.

Vor knapp drei Jahren buhlte sie mit 19 anderen Frauen im TV-Format " Der Bachelor" um das Herz von Andrej Mangold. Doch nach fünf Folgen musste Ernestine Palmert ihre Koffer packen, eine andere Kandidatin bekam die letzte Rose. Obwohl die Fans der Kuppelshow über das Aus für die Neuburgerin alles andere als begeistert waren, nahm sie es hingegen gelassen. "Es hat einfach nicht sein sollen, und das ist völlig okay." Dennoch hat sich das Leben der heute 30-Jährigen seit der Show um 180 Grad gedreht "und am Bachelor teilzunehmen, war das Beste, das mir hätte passieren können".