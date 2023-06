Neuburg

Wohnen als Luxus: Alleinerziehende Mutter kämpft mit hohen Mietpreisen

Plus Die Mietpreise in und um Neuburg steigen stetig. Ein Dach über dem Kopf scheint zum Luxus zu werden. Wie schwierig die Suche geworden ist, weiß eine alleinerziehende Mutter.

Von Anna Hecker

Gelb, Orange, Ocker, die Farben, in welche die Region um Neuburg und Ingolstadt getaucht ist, wirken wenig erbaulich. Denn je dunkler der Signalton, desto höher ist in diesem Bereich der Quadratmeterpreis für die Miete. Im deutschlandweiten Vergleich liegen Neuburg und Ingolstadt mittlerweile in der oberen Skala, bis zu zwölf Euro pro Quadratmeter wollen Eigentümer für ihre Wohnungen haben. Menschen mit geringem bis mittlerem Gehalt stoßen bei solchen Mieten schnell an ihre Grenzen. So wie die Alleinerziehende Sonja Ruf, die seit Monaten nach einer neuen Wohnung sucht.

Eigentlich habe sie noch Glück, meint die 43-Jährige. Ihre Wohnungssuche sei nicht so akut wie bei vielen Familien, die sie kenne. Dennoch zehren die immer und immer wiederkehrenden Absagen von Vermietern an den Nerven. "Als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern habe ich schlechte Karten. Und mehr als jetzt kann ich mir einfach nicht leisten", sagt Ruf.

