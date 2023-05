"Zu 90 Prozent": Das Neuburger Fischerstechen findet wohl statt

Am kommenden Samstag findet wieder das Neuburger Fischergasslerfest statt – aller Voraussicht nach mit dem Fischerstechen. Dieses Programm erwartet die Gäste.

Die Organisatoren des Neuburger Fischergasslerfests am kommenden Samstag wollen das Fischerstechen am Donaukai austragen. "Wir sind zuversichtlich und wollen es probieren", sagt Siya Ettenreich, der Vorsitzende der Neuburger Fischergassler. Die Prognose für den Wasserstand der Donau sei nicht mehr so schlecht wie befürchtet. Bis Samstag könnte sich die Wasserlage beruhigt haben. Ettenreich geht laut eigener Aussage zu 90 Prozent davon aus, dass das Fischerstechen stattfinden kann. Den teilnehmenden Teams habe man grünes Licht gegeben, sodass sie anreisen können. Die Entscheidung, aus Sicherheitsgründen auf das Feuerwerk am Abend zu verzichten, ist dagegen bereits getroffen.

Beim 46. Fischerstechen treten neben dem Neuburger Team fünf weitere Mannschaften an: Es sind die Untere Fischer- und Schifferzunft Bamberg, die Fischerstecher von Donauwörth, Ingolstadt und die Fischerstecher aus dem benachbarten Stepperg. Zum ersten Mal dabei ist eine Mannschaft des „Aare Club Matte Bern“ aus der Schweiz. Die Freunde aus der Schweiz seien sehr geschickte „Wasserfahrer“ und praktizieren das Fischerstechen auf dem in der Schweiz üblichen Bootstyp, dem „Weidling“, heißt es in einer Ankündigung des Vereins. In Neuburg müssen sie sich mit den Zillen und der Donau vertraut machen, aber die Gastgeber aus der Fischergasse sind überzeugt, dass die Berner diese Herausforderung mit Bravour meistern werden, sodass mit spannenden Kämpfen zu rechnen ist.

Die Neuburger Fischergassler mit dem stolzen weiteren Namen „Zunft Neuburger Fischerstecher“ treten zum 46. Neuburger Fischerstechen mit einer Mannschaft an. Nach der langen Pause brauchen sie die ganze Unterstützung des Neuburger Publikums, denn auf sie wartet ein ehrgeiziges und routiniertes Teilnehmerfeld. In Neuburg, das ist klar, will jeder gerne gewinnen und am Saisonbeginn den Gastgebern und dem Publikum die eigene Stärke zeigen. Besonders begehrt ist beim Turnier natürlich die Würde des Neuburger Stecherkönigs. Sie wird dem Fischerstecher verliehen, der persönlich die meisten Punkte erkämpft hat, während beim Wettbewerb sonst die Mannschaftsgesamtleistung zählt.

Auch heuer gibt es wieder das beliebte Prominentenstechen: Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat sich erneut bereit erklärt, beim diesjährigen Stechen gegen den neuen Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwader 74, Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer, anzutreten. Schönhöfer nimmt dieses Jahr zum ersten Mal am Prominentenstechen teil, während OB Gmehling schon einige Routine aufzuweisen hat.

Das Turnier wird auch in diesem Jahr wieder durch das THW und die Wasserwacht unterstützt. Der Fanfarenzug Ottheinrich begleitet die Veranstaltung beim Einzug vom Ruderclub zum Donaukai und mit seinen Signalen beim eigentlichen Turnier. Das Fischerstechen beginnt um 12.40 Uhr mit dem Einzug der Mannschaften, das Turnier um 13 Uhr am Donaukai. Das Programm des 46. Neuburger Fischergassenfestes, das einst aus einem Protest gegen die Sanierungspläne der Stadt entstanden ist, folgt den gewohnten und beliebten Traditionen mit einem Programm, das die nun schon seit einigen Jahren am Ruder befindliche zweite Generation der Fischergassler mit viel Engagement auf die Beine gestellt hat.

Der Fisch, der bei einem Fischergasslerfest natürlich nicht fehlen darf, wird erstmalig vom Neuburger Fischereiverein gestellt. In der Fischergasse beginnt das Programm etwa um 14 Uhr. Um 16 Uhr folgt die Siegerehrung mit der Krönung des Stecherkönigs. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Nachmittag die Stadtkapelle Neuburg. Um etwa 18 Uhr spielt der Neuburger Fanfarenzug Ottheinrich ein Standkonzert und in den Festabend begleitet die Fischergassler und ihre Gäste die Neuburger Gruppe „Tuesday“.

Eine Bitte haben die Veranstalter: Sie bitten, die Maßkrüge in der Fischergasse zu lassen und nicht zum Donaukai mitzunehmen. Vom Erlös geben die Veranstalter - und auch das ist bereits jahrzehntealte Tradition - Spenden an die mithelfenden Vereine sowie für einen kulturellen oder sozialen Zweck. (AZ, ands)