Zum Pilgertag im Münster Bergen kommt der Sekretär des Papstes

Der Krakauer Kardinal Stanislaw Dziwsz besucht Augsburg und Neuburg. Bischof Gregor Hanke erinnert an den polnischen Papst Johannes Paul II. Danach geht es zum "Pilgermahl".

Man könnte es eine Hommage an den heiliggesprochenen Papst Johannes Paul II. nennen: Stanislaw Kardinal Dziwisz, sein langjähriger Privatsekretär, der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke und 20 weitere Priester feierten am Dienstag einen Gedenkgottesdienst in der Kirche Hl. Kreuz in Neuburg-Bergen.

Stanislaw Dziwisz hatte Papst Johannes Paul II. im Mai 1987 als dessen Privatsekretär bei seinem Besuch in Augsburg begleitet. Am vergangenen Sonntag kehrte er zurück und feierte mit Bischof Bertram Meier eine Heilige Messe in der Basilika St. Ulrich und Afra. Gestern machte der 84-Jährigen mit seinen Begleitern sozusagen einen Abstecher nach Neuburg-Bergen.

Es wurde ein Pilgertag, und die Resonanz war enorm. Die Autos der Besucher parkten bis zum Ortsrand von Baring, und die Wallfahrtskirche war bis zum letzten Platz gefüllt. Radio Horeb und das katholische Fernsehen K-TV übertrugen die Pontifikalmesse live. Die Geistlichen zelebrierten wechselweise in Deutsch, Polnisch und Latein. Ein polnischer Chor sang während der Kommunion. Die Malteser zogen in ihren Rittermänteln in die Kirche ein, darunter Guy Graf von Moy und Matthias Fischer-Stabauer.

Das Baringer Münster Hl. Kreuz verfüge mit dem Kreuzsplitter über eine kostbare Reliquie, sagte Bischof Gregor Hanke. Papst Johannes Paul II. habe in seinen letzten Lebensjahren das Leiden und das Kreuz angenommen. Sein ganzes Pontifikat und die große Hingabe könne man als Ermutigung der Kirche in schwierigen Zeiten sehen. „Wir sind dankbar für das große geistige Erbe dieses Papstes“, so der Eichstätter Bischof.

Im Münster Bergen wird ein besonderes Pilgerereignis gefeiert

Stanislaw Dziwisz erinnerte an Johannes Pauls Reisen in alle Welt, seine unermüdliche Mission, die von ihm eingeführten Weltjugendtage und seine Wirkung auf die Weltpolitik. Der polnische Papst habe nicht nur in seinem Heimatland die Gewerkschaft Solidarność unterstützt, sondern unermüdlich zwischen den Blöcken vermittelt und gegen Gewalt Stellung bezogen. Letztlich sei der Fall des Eisernen Vorhangs und der Mauer im zweigeteilten Deutschland auch auf Papst Johannes II. zurückzuführen. „Er hat die ganze Welt verändert“, sagte der emeritierte Krakauer Kardinal in Bergen.

Kardinal Stanislaw Dziwsz (rechts) und Bischof Gregor Hanke (links) ziehen mit 20 Priestern in die Kirche ein. Foto: Winfried Rein

Es lohne sich, zur Tiefe des Glaubens und der Herzlichkeit eines Johannes Paul II. zurückzukehren. Bereits 1987 in Augsburg habe der Papst versichert, dass ein christliches Zeugnis in Familie und Beruf, in der Öffentlichkeit und in der Politik positiven Einfluss auf die moderne Welt und auf die Kirche in Europa habe. Karol Józef Wojtyła (1920-2005) war als Erzbischof von Krakau 1978 vom Konklave mit großer Mehrheit zum Papst gewählt worden. In seine 26 Jahre lange Amtszeit bis zu seinem Tod am 2. April 2005 fielen der Zerfall des Ostblocks, die Öffnung des Eisernen Vorhangs, Kriege in Afghanistan und Irak sowie die Terroranschläge vom 11. September 2001.

Am Ende des Gottesdienstes in Bergen segnete der Gast aus Polen alle Besucher mit einer Blutreliquie von Papst Johannes Paul II. Diese Geste und das ganze Pilgertreffen habe die Bedeutung des Baringer Münsters über die Region hinaus deutlich gemacht, freute sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Maria Gegg. Zum Auszug der Geistlichen sangen die Besucher das Lied von der „Schwarzen Madonna“. Danach ging es zum Pilgermahl mit Rinderbraten in den Gasthof Klosterbräu.