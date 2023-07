Zwangsprostitution und Zuhälterei: 22-Jähriger steht in Neuburg vor Gericht

Plus Ein Mann holt Frauen aus Osteuropa nach Deutschland und drängt sie zur Prostitution. Vor dem Neuburger Amtsgericht wird sein Fall verhandelt.

Sie waren teilweise gerade erst 18 Jahre alt, haben kein Wort Deutsch verstanden und wurden mit falschen Versprechungen aus ihrer Heimat gelockt. Mehrere Frauen sind von einer Bande aus dem Raum München zur Prostitution gezwungen worden, ein Mann aus dieser Gruppe stand nun vor dem Neuburger Amtsgericht. Vor etwa zwei Jahren begann er mit der Zuhälterei.

Die Anklageschrift, die von Staatsanwalt Jochen Metz vorgetragen wurde, erstreckte sich über mehrere Seiten. Die Vorwürfe darin schwerwiegend: Anfang 2021 soll eine mehrköpfige Bande den Plan geschmiedet haben, Frauen aus dem Ausland, vorwiegend aus Osteuropa, nach Deutschland zu locken und zur Prostitution zu drängen. Auch der Angeklagte, dessen Fall in Neuburg verhandelt wurde, war damals im Alter von 19 Jahren beteiligt.