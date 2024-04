Neuburger Eurofighter

Alarm ist Alltag: So läuft die Arbeit der Eurofighter-Piloten in Lettland

Plus In 1700 Kilometer Entfernung sichern deutsche Eurofighter-Piloten aus Neuburg den Luftraum über Lettland. Sie erzählen, wie sie mit Provokationen aus Russland umgehen.

Von Barbara Wild

Wenn Eurofighter in den Himmel aufsteigen, dann ist es in Deutschland ein bekanntes Geräusch oder löst angesichts der Lärmbelastung Unmut aus. In Lettland aber freuen sich die Menschen rund um den erst seit wenigen Wochen neu geschaffenen Nato-Flugplatz in Lielvarde nach dem Dröhnen der Kampfjets. "Das ist für uns der Klang der Freiheit", formuliert es Oberst Viesturs Masulis, Chef der lettischen Luftwaffe. "Die deutschen Streitkräfte sind extrem willkommen in Lettland." Und mit ihnen die Eurofighter, die seit dem 1. März den Luftraum über dem Baltikum sichern.

Lettische Streitkräfte könnten nie leisten, was die Nato-Partner seit genau 20 Jahren bereits im Baltikum tun, seit der russischen Eroberung der Krim noch verstärkt haben und nun weiter ausbauen: die Sicherung des Luftraums an der Grenze zu Russland. Dem Regime in Moskau militärische Stärke demonstrieren.

