Oberhausen: Terminlose Impfaktion am Wochenende in der Turnhalle

Der Neuburger Zahnarzt Michael Schmiz startet gemeinsam mit Kollegen und der Gemeinde an diesem Wochenende eine Impfkampagne in Oberhausen – ohne Termin und mit knapp 1000 Impfdosen.

Für den Neuburger Zahnarzt Michael Schmiz gibt es nur einen Weg raus aus der Corona-Pandemie: „Impfen, impfen, impfen.“ Und genau das wollen der Mediziner und seine Kollegen mit einer Aktion an diesem Wochenende in Oberhausen. Sowohl am Freitag, als auch am Samstag und Sonntag können sich alle Erwachsenen in der Turnhalle impfen lassen, ganz ohne Termin vorab.

„Wir müssen einfach schauen, dass sich jetzt so viele Menschen wie nur möglich impfen lassen, um aus dieser Corona-Situation herauszukommen“, sagt Schmiz. Der Zahnarzt wandte sich mit einem Schreiben an Bayerns Gesundheitsminister Holetschek und präsentierte ihm die Idee des Aktions-Wochenendes mit der gleichzeitigen Bitte darum, diese abzusegnen. Schließlich würden Zahnärzte noch nicht gegen das Virus impfen. „Und das hat er sofort gemacht“, so Schmiz, der Mitglied der Zahnärztekammer ist und stets in engem Austausch mit dem Politiker steht. „Und wir Zahnärzte sind auch Ärzte.“

Dreitätige Impfaktion am Wochenende in Oberhausen

Mit Unterstützung der Gemeinde sowie der Feuerwehren aus Oberhausen und Sinning wird die Turnhalle also am Wochenende zu einem kleinen, temporären Impfzentrum umgemodelt. So können alle Impfwilligen am Freitag, 21. Januar, von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 22. Januar, und am Sonntag, 23. Januar, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in die Halle kommen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Moderna (für alle Personen ab 30 Jahren) und Biontech (für alle jungen Erwachsenen von 18 bis 30 Jahren). „Insgesamt haben wir genug Impfstoff, um fast 1000 Menschen impfen zu können“, sagt Schmiz. Einer vorherigen Terminvereinbarung bedarf es nicht. „Wir impfen ganz nach dem Prinzip: Wer zuerst kommt, malt zuerst.“ Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen.

Unterstützung beim Setzen der Spritzen bekommt Michael Schmiz von seinem Kollegen, Zahnarzt Benedikt Kiechle, sowie Rüdiger Vogt, ehemaliger Stellvertreter von Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Allgemeinmediziner. „Meine Mädels aus der Praxis helfen ebenfalls mit und meine Lebensgefährtin kümmern sich um die Anmeldung und schauen, dass mit den Dokumenten und den Nachweisen alles richtig läuft“, erklärt Schmiz.

Terminloses Impfen in Oberhausen

Mit der Aktion wollen er und seine Kollegen sowie die Gemeinde die Impfquote vorantreiben. „Es droht die Gefahr, dass die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen auseinanderbrechen und das können wir verhindern, indem wir impfen und die Ressourcen nutzen, die wir haben“, so der Zahnarzt. In diesem Zug lobt er auch die Arbeit des BRK-Kreisverbands, der mit seinen mobilen Teams ebenfalls seit Wochen in den Landkreis-Gemeinden unterwegs ist. „Was Bernhard Pfahler und seine Leute leisten, ist wirklich Wahnsinn.“ Schmiz weiß auch, dass Pfahler froh sei, dass die Impfaktion an diesem Wochenende in der Gemeinde stattfindet. „Denn so kann er Oberhausen aus seiner Planung herausnehmen und diese Ressourcen woanders einsetzen“, sagt Schmiz.