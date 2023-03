Männer gehen, Familien kommen: Neue Bewohner in der Asylunterkunft

Plus Peutenhausen bleibt Anlaufstelle für Flüchtlinge. Am Mittwoch haben die Bewohner gewechselt.

In die Asylunterkunft in Peutenhausen, die Anfang des Jahres für reichlich Schlagzeilen gesorgt hatte, sind am Mittwoch neue Bewohner eingezogen. Wie es seitens des Landratsamtes heißt, wurden die jungen Männer, die dort zuletzt untergebracht waren, in andere Unterkünfte verlegt. Es sei ihr Wunsch gewesen, den Ort zu verlassen, nachdem sich Anfeindungen aus der rechten Szene gegen sie gehäuft haben. Das Haus stand aus diesem Grund für kurze Zeit leer. Jetzt sind dort neue Bewohner eingezogen.

Es sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die künftig in der Dorfmitte wohnen werden. Damit erfüllt das Landratsamt sein Versprechen, mit Familien für mehr Ruhe zu sorgen. Zur Jahreswende hatten sich junge Männer im Alkoholrausch an einheimischen Frauen vergriffen und damit Unfrieden im Ort gestiftet, der sich im Wesentlichen gegen die Asylpolitik des Bundes und die Belastungsgrenzen der Landkreise und Kommunen richtete.

Peutenhausen bleibt trotz Widerstands Anlaufstelle für Flüchtlinge

Rund 30 Frauen und Männer mit überwiegend kleineren Kindern aus der Ukraine wurden für ihren Umzug nach Peutenhausen ausgewählt. Dabei handelt es sich nicht um jene Ukrainer, die vor dem Landratsamt gegen eine Verlegung nach Peutenhausen demonstriert hatten, betont die Behörde. Wie Landrat Peter von der Grün jedoch schon mehrfach sagte, könne es sich der Landkreis nicht leisten, wählerisch zu sein. Jede zur Verfügung stehende Unterkunft werde gebraucht. Und auch wenn Bürgermeister Alfred Lengler angekündigt hatte, keine Asylbewerber in der Gemeinde Gachenbach mehr aufnehmen zu wollen, bleibt Peutenhausen Anlaufstelle für Flüchtlinge.

