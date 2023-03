Pfaffenhofen

Mann fährt wegen Krampfanfall über rote Ampel und in den Graben

Ein 42-jähriger Autofahrer ist in Pfaffenhofen über eine rote Ampel und dann in den Straßengraben gefahren. Dabei verletzte er sich am Kopf. Was ist passiert?

Ein 42-Jähriger aus Pfaffenhofen überfuhr am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der Joseph-Fraunhofer-Straße laut Zeugenaussagen mit seinem roten Audi eine rote Ampel auf Höhe des Wertstoffhofes. Dabei gefährdete er einen weiteren bis dato noch nicht bekannten Verkehrsteilnehmer, der sich aber ohne anzuhalten entfernte. Ebenfalls durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass der Fahrer des Audi offenbar am Steuer eine Art Krampfanfall erlitt und nach Missachtung des Rotlichtes an der Kreuzung direkt weiter in den Straßengraben neben dem Wertstoffhof fuhr, wo der Audi sodann liegen blieb. Verkehrsunfall in Pfaffenhofen: Polizei sucht Zeugen Der Fahrer erlitt dabei eine Kopfverletzung und wurde mit einem Rettungswagen in die Ilmtalklinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 2000 Euro liegen, schätzt die Polizei. Wer sachdienliche Hinweise zu dem zweiten beteiligten Auto geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (AZ)

