Rennertshofen

06:01 Uhr

Dämmerschoppen mit Horst Seehofer: "Vertrauen baut man nicht im Wahlkampf auf"

Plus Horst Seehofer verpasste die 42-Jahr-Feier der JU Rennertshofen – das wurde nun nachgeholt. An welche Menschen und Begebenheiten er sich in der Marktgemeinde erinnerte.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Horst Seehofer und die Junge Union Rennertshofen - das ist eine tiefe Verbundenheit, die seit der Gründung der JU und damit seit 42 Jahren besteht. Innig ist sie und viele Freundschaften hat sie hervorgebracht. Umso trauriger waren die JU'ler, als Horst Seehofer kurzfristig die Einladung zur Jubiläumsfeier nach Ammerfeld absagen hatte müssen. Am Freitagabend holten das die Nachwuchspolitikerinnen und -politiker nun nach. Horst Seehofer kam zu einem Dämmerschoppen ins Pfarrheim nach Rennertshofen.

Und wie immer, wenn der ehemalige Ministerpräsident Bayerns und mehrfache Bundesminister in der Marktgemeinde weilt, wurde es schnell familiär. Neben Bürgermeister Georg Hirschbeck begrüßte auch der frischgebackene Ehrenbürger von Rennertshofen, Ernst Gebert, den Landesvater im Ruhestand. Die beiden verbinden drei Jahre, in denen sie gemeinsam die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie besucht hatten. Nicht immer leicht habe er es mit dem Freien Wähler Gebert gehabt, erinnerte sich Seehofer. Und die Freundschaft hätte der eine oder andere CSU'ler auch nicht verstanden. Aber der Blick über den Tellerrand sei wichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen