Mahnfeuer der Landwirte: „Es läuft etwas schief in unserem Land“

Erneut protestieren Bauern und Handwerker, diesmal in Stepperg. Bürgermeister Georg Hirschbeck warnt vor rechtsextremer Unterwanderung.

Die Bauernproteste hören nicht auf. „Wir lassen nicht zu, dass die Bundesregierung die Probleme aussitzt“, rief BBV-Vertreter Markus Ziegler 200 Landwirten, Lkw-Fahrern und Handwerkern in Stepperg zu. Freitagabend brannte ein „Mahnfeuer“ auf einem Feld, an der Staatsstraße reihten sich Traktoren mit Transparenten.

„Es geht nicht um den Agrardiesel.“ Darin sind sich der Bauernverband und Bürgermeister Georg Hirschbeck ( CSU) aus Rennertshofen einig. Die Politik aus Berlin gehe an den Menschen vorbei, findet der Bürgermeister, „so kann es nicht weitergehen.“ Hirschbeck kritisierte am Mikrofon die Beschlüsse der Ampel-Regierung, ohne Parolen zu verwenden. Er findet aber, dass die Bundesregierung den Kontakt zur Basis verloren habe und nicht mehr verlässlich sei. „Wissen sie noch, dass Bauern, Handwerker und Spediteure täglich ihr Brot mit harter Arbeit verdienen?“, fragte der Redner.

Landwirte protestieren in Stepperg gegen die Ampel-Regierung bei einem Mahnfeuer

Der Rennertshofener Bürgermeister bedankte sich bei den Teilnehmern der Demo bei eisigem Wind. Seine Empfehlung: „Stärkt den Zusammenhalt, lasst keinen Rechtsruck sowie Spott und Häme gegenüber anderen zu.“ Organisator Alexander Müller bedankte sich mehrmals für die starke Resonanz. „Im Protest gegen die unsägliche Regierung bin ich dabei“, das ist für den Stepperger Helmut Pöschl keine Frage. „Die Ampel weiß vermutlich gar nicht, was auf dem Land los ist“, vermutet der Rennertshofener CSU-Ortsvorsitzende Thomas Hager. Spenglermeister Theo Rehm hat ebenfalls viel Kritik dabei, „aber Neuwahlen sind der falsche Weg“.

Der Bauernverband will weiter protestieren und diskutieren. Der Agrardiesel sei nur ein Thema, aber mit Düngevorschriften, Brachflächen, Pflanzenschutzmitteln, Subventionskürzungen und vor allem der Bürokratie „hat uns die Regierung faule Eier gelegt“, findet Markus Ziegler. Man kämpfe um bessere Lösungen“, so der stellvertretende BBV-Kreisvorsitzende, „denn es läuft etwas schief in unserem Land.“

