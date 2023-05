Rennertshofen

vor 18 Min.

Stundenlang kein Wasser in Rennertshofen – und keiner weiß Bescheid?

Plus Die Heimberggruppe hat vergangene Woche das neue Baugebiet in Treidelheim ans Wassernetz angeschlossen. Dass es mehrere Stunden kein Wasser gab, war für viele ein Ärgernis.

Von Claudia Stegmann

Als Sylvia Metzker am vergangenen Mittwoch die Haare ihrer Kundin waschen möchte und sie den Wasserhahn am Waschbecken aufdreht, passiert … nichts. Die letzten Tropfen in der Leitung fließen in den Abfluss, dann bleibt das Wasser aus. Es ist gegen 9 Uhr vormittags, als die Friseurin aus Rennertshofen die Störung bemerkt. Dass dieser Zustand fast weitere neun Stunden andauern wird, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Nur wenig später klingelt auch bei Josef Lang das Telefon. Eine seiner Mieterinnen sagt ihm, dass es in ihrer Wohnung kein Wasser mehr gebe. Weitere Anrufe folgen. Genau wie Sylvia Metzker ruft auch er beim Wasserzweckverband der Heimberggruppe an, um sich zu erkundigen, was das Problem ist. Das neue Baugebiet Bergfeld in Treidelheim wird an diesem Tag ans Wassernetz angeschlossen, der Hochbehälter dafür außer Betrieb genommen. Dadurch "kann es ab 8 Uhr durch Druckabfall zu Störungen kommen", heißt es in einem kleinen Hinweis, der in den Tageszeitungen und auf der Internetseite des Wasserzweckverbands im Vorfeld veröffentlicht wurde. "Unter einem Druckabfall verstehe ich aber keinen kompletten Wasserausfall", kritisiert Sylvia Metzker und spricht von einer "riesen Sauerei".

