Von Unfallort in Rennertshofen geflüchtet: Polizei sucht nach Autofahrer

Ein Autofahrer verursacht in Hütting einen Unfall und kümmert sich nicht um den Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Hütting bei Rennertshofen ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am Abend des 14. Dezember um 21 Uhr kam es in der Espanstraße in Rennertshofen/Hütting zu der Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Täter fuhr dabei mit seinem Fahrzeug in die Hofeinfahrt des Geschädigten und beschädigte mit seinem Heck das dortige Garagentor.

Unbekannter beschädigt Garagentor in Rennertshofen

Anschließend setzte der unbekannte Täter seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Die Schadenhöhe beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)