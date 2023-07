Rennertshofen

Wohnen auf sechs Rädern: Rennertshofener Firma baut künftig Tiny Häuser

Fertig zum Transport und dennoch alles wie in einem richtigen Haus, nur in kleinerer Dimension: das Tiny Haus der Rennertshofener Firma DTB.

Plus Die Firma DTB in Rennertshofen steigt in die Produktion von Tiny Häusern ein. Die Idee dazu hatte Geschäftsführer David Bircks schon länger - und das Potenzial ist enorm.

Der Anhänger sieht mit seinen drei Achsen richtig massiv aus. Das Haus darauf hat eine Höhe von fast vier Metern. Was auf dem Hof der Firma Donau Trockenbau, kurz DTB, in Rennertshofen steht, ist das neueste Produkt der Montagebau GmbH. Kürzlich war Geschäftsführer David Bircks mit dem ersten Prototyp eines Tiny Hauses aus Rennertshofen auf der Messe „New Housing“ in Karlsruhe. Und das Interesse an der mobilen Immobilie war riesig.

Vor rund zwei Jahren hatte David Bircks die ursprüngliche Idee. Und ja, die damals in der Planung und jetzt in der Verwirklichung befindliche Tiny-Haus-Siedlung in Hütting sei mit ein Anlass gewesen, über eine solche Produktion nachzudenken. „Zudem haben wir im Mai unsere neue Schreinerhalle eröffnet. Dort haben wir Platz für die Herstellung“, erklärt Bircks.

