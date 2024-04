Erst der Sohn, dann der Vater: Zwei Motorradfahrer stürzen an derselben Stelle

Vater und Sohn sind bei einem Motorradunfall zwischen Ammerfeld und Rennertshofen schwer verletzt worden. Beide waren in derselben Kurve von der Straße abgekommen.

Zwei Motorradfahrer im Alter von 28 und 61 Jahren sind am Montagabend bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2214 zwischen Ammerfeld und Rennertshofen schwer verletzt worden. Gegen 19.40 Uhr waren der 28-Jährige aus Ingolstadt und sein 61-jähriger Vater aus dem Landkreis Eichstätt laut Polizei zusammen mit ihren Motorrädern in Richtung Rennertshofen unterwegs.

Zunächst war der 28-Jährige aus Ingolstadt mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen

Der Vater fuhr dabei hinter seinem Sohn. In einer Kurve kam zunächst der 28-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und wurde in ein Feld geschleudert. Sein nachfolgender Vater kam unmittelbar danach ebenfalls von der Straße ab und stürzte in das gleiche Feld. Beide Biker zogen sich dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Zwei Rettungswagen brachten Vater und Sohn ins Krankenhaus. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Rennertshofen sicherte die Unfallstelle ab. (AZ)