Sie gehen seit 50 Jahren gemeinsam durch dick und dünn

Christine und Adolf Eglauer aus dem Rennertshofener Ortsteil Rohrbach feiern Goldene Hochzeit. Für sie gab es zeitlebens nur Arbeit und keinen Urlaub.

Es war ein harter Winter. Aber die Winter im Rennertshofener Ortsteil Rohrbach sind meist hart. Härter als in der Kerngemeinde, denn jeder Höhenmeter zählt. Als sie heirateten, war Rohrbach noch eine eigenständige Gemeinde. So konnten sich Christine und Adolf Eglauer am 20. Januar in dem Heimatort von Christine das standesamtliche Ja-Wort geben.

Die kirchliche Trauung fand dann im Februar 1973 in der Kirche in Niederschönenfeld statt. In der dortigen Heilig-Kreuz-Kirche deshalb, weil Adolf Eglauer aus Feldheim bei Rain am Lech stammte. Mit der Heirat kamen auch zwei landwirtschaftliche Betriebe zusammen, die die beiden von Rohrbach aus noch einige Jahre parallel weiterführten.

Nebenbei arbeitete Adolf Eglauer bis vor 20 Jahren als Saisonarbeiter bei Südzucker in Rain. Kein einziges Mal waren die Eglauers im Urlaub. „Die Landwirtschaft ließ so etwas früher gar nicht zu“, erinnert sich Christine Eglauer und zitiert den Spruch: „Hilf dir selbst, so hilft dir Gott.“ Dorfhelfer oder ähnliches habe man damals noch nicht gekannt. Nur gut, dass die beiden mit Leib und Seele der Landwirtschaft verschrieben waren. Im Alter haben sie es nun ruhiger. Die Landwirtschaft ist verpachtet. Adolf Eglauer schaut sich gerne Musiksendungen im Fernsehen an. Und Krimis. Außerdem halten die drei Enkel, die mit im Haus in Rohrbach wohnen, die beiden in Trab.

Ihr Jubiläum feiern Christine und Adolf Eglauer im Sommer

Kennengelernt haben sich Christine und Adolf durch einen Bruder von Adolf, der damals bereits in Rennertshofen wohnte. So kam der Feldheimer öfter mal in die Gegend und hat bei einem dieser Besuche seine zukünftige Frau kennengelernt.

Das besondere Jubiläum feiern mit den beiden ihre Kinder mit Familien und sieben Enkelkinder. Allerdings noch nicht gleich. Die Feier der Goldenen Hochzeit verschieben sie in die wärmere Jahreszeit. „Wir wollen doch unseren Freisitz nutzen“, freut sich Christine Eglauer.